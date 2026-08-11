Caixa divulga daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado

Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6/Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

A Mega-Sena sorteou R$ 3 milhões nesta terça-feira (11), em São Paulo. O concurso 3.043 teve os seguintes números sorteados: 10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Conteúdo Original / Fonte: Portal R7