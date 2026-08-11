11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Mega-Sena tem prêmio de R$ 3 milhões nesta terça; veja os números sorteados

Caixa divulga daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Mega-Sena tem prêmio de R$ 3 milhões nesta terça; veja os números sorteados
Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6/Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.06.2023

Mega-Sena sorteou R$ 3 milhões nesta terça-feira (11), em São Paulo. O concurso 3.043 teve os seguintes números sorteados: 10 – 11 – 16 – 37 – 42 – 53.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

As apostas podem ser registradas nos dias de semana até as 20h e, aos sábados, até as 22h, em lotéricas, no site ou aplicativo Caixa, disponível para usuários das plataformas Android e iOS.

Já a compra de cotas de bolão pelos canais digitais fica disponível até as 10h45 de domingo.

Os sorteios são realizados às terças e quintas-feiras, com o resultado anunciado às 21h, e aos domingos, às 11h.

Há, ainda, a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Conteúdo Original / Fonte: Portal R7
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.