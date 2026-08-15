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Miss Mundo Indonésia morre no dia em que completaria 26 anos

Causa da morte da modelo e ativista ambiental não foi divulgada

Por Redação ContilNet
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Miss Mundo Indonésia morre no dia em que completaria 26 anos
Falecimento antecedeu abalo sísmico de 7,7 graus de magnitude registrado no país/ Foto: Reprodução

A modelo, cantora e ativista ambiental Putri Andriani Juficha, coroada Miss Mundo Indonésia em 2025, morreu na sexta-feira (14/8), exato dia em que completaria 26 anos de idade. A causa do falecimento da jovem não foi informada pelas autoridades ou familiares.

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O comunicado oficial da morte foi publicado pela organização do concurso Miss Grand Indonésia, competição na qual Putri havia ficado em segundo lugar no ano anterior. O falecimento ocorreu poucas horas antes de o país asiático ser atingido por um terremoto de magnitude 7,7, que deixou ao menos 47 mortos e cerca de 50 feridos.

Em nota de pesar, a direção da franquia lamentou a perda. “Com profunda tristeza, a Organização Miss Grand Indonésia lamenta o falecimento de Putri Andriani Juficha, vice-campeã do Miss Grand Indonésia 2025. Você era mais do que uma titular do título. Você fez parte da nossa grande família, uma alma linda cuja graça, força e espírito tocaram tantos corações”, divulgou a instituição.

Nascida em Manado, Putri iniciou a trajetória em desfiles em 2016, quando foi escolhida como apresentadora da semana de moda local. No mesmo período, conquistou a terceira colocação em um campeonato regional de taekwondo.

Além da formação superior em comunicação, a jovem cursava a faculdade de direito e manteve incursões no meio musical. Em 2020, lançou nas plataformas digitais o single Mati Saja (“Apenas Morra”, em tradução livre do indonésio).

Nos concursos de beleza e nas redes sociais, Putri ganhou projeção pela defesa de pautas ecológicas, com foco na preservação de rios e recursos hídricos na Indonésia. O projeto de engajamento comunitário rendeu à modelo o prêmio de Melhor Projeto Social na edição de 2025 do concurso nacional.

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