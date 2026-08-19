Moradora de Sena Madureira pede ajuda para realizar tratamento fora do estado

Uma moradora de Sena Madureira está realizando uma campanha para arrecadar recursos e custear um tratamento de saúde que será realizado fora do estado do Acre. Sem condições financeiras para arcar com as despesas, ela recorreu à solidariedade da população.

As pessoas que desejarem colaborar podem fazer doações via Pix, em nome de Regina Silva de Oliveira, pela chave 021.840.662-22. Qualquer valor será bem-vindo e poderá contribuir para ajudar nas despesas do tratamento.

Por meio de uma mensagem divulgada nas redes sociais, a família informou que o tratamento precisa ser realizado fora do estado e que, neste momento, enfrenta dificuldades financeiras para cobrir os custos necessários.

A campanha destaca que toda ajuda será importante para que o tratamento possa ser realizado e pede o apoio de amigos, familiares e moradores de Sena Madureira e região.

“Qualquer ajuda será bem-vinda. Sua ajuda faz toda a diferença”, diz a mensagem divulgada pela família.

A iniciativa busca mobilizar a comunidade em um momento de necessidade, na esperança de reunir os recursos necessários para garantir a realização do tratamento.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet