Neymar se encontra com Flávio Bolsonaro no Rio e autografa camisa da Seleção

Encontro ocorreu na tarde deste domingo em área reservada do estádio no Rio de Janeiro

Atleta esteve no estádio para acompanhar a partida entre Santos e Vasco pelo Brasileirão/ Foto: Reprodução

O jogador Neymar encontrou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nos bastidores do jogo entre Santos e Vasco, realizado na tarde deste domingo (16), no Rio de Janeiro.

Durante o encontro no estádio, o atacante assinou uma camisa da Seleção Brasileira enviada de presente ao parlamentar, que é pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano.

O registro do encontro ocorreu em um das áreas reservadas do estádio antes da partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta acompanhou o confronto das tribunas do estádio fluminense. A presença de Neymar movimentou a área de acesso restrito a convidados e dirigentes das duas equipes.

A proximidade entre o jogador e a família Bolsonaro tem registros em outros episódios políticos recentes. O aceno com a assinatura do uniforme oficial da seleção ocorreu momentos antes do início do jogo.