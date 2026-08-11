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“Nosso café por si só já é rico, basta darmos condições a quem produz”, destaca Felipe Tchê

Felipe Tchê ressaltou o potencial da produção de café no estado

Por Redação ContilNet
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“Nosso café por si só já é rico, basta darmos condições a quem produz”, destaca Felipe Tchê
Felipe Tchê/Foto: Ascom

Na sessão que marcou a retomada dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta terça-feira, 11, o vereador Felipe Tchê reconheceu o protagonismo da produção de café no estado do Acre, evidenciado pela forte presença do produto na Expoacre. O parlamentar, que visitou diversos estandes durante a feira, relatou em discurso o alcance que o café vem tomando de maneira generalizada.

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“Parece que o café tomou conta da feira. Era difícil chegar na esquina e não encontrar um estande de café, e essa é a nova realidade que a agricultura do estado do Acre está vivendo,” defendeu.

Como exemplo desse potencial, o vereador citou o caso do Café Vovó Pureza, que adquiriu duas sacas de café do campeão do Quali Café, concurso idealizado pela SEAGRI no ano passado.

“O vencedor daquela edição foi de Xapuri, e o Vovó Pureza comprou essas duas sacas e agregou valor àquele produto,” explicou.

Na ocasião, Felipe Tchê ressaltou o potencial da produção de café no estado e defendeu a importância de investir em políticas públicas que garantam sua continuidade. Ele parabenizou os expositores e produtores que estão, cada vez mais, investindo recursos nessa cultura.

“O nosso café por si só já é rico, basta nós darmos condições para que quem está produzindo consiga agregar o seu valor. Quero parabenizar a todos que estão colocando seu dinheiro para produzir no nosso estado. É isso que vai transformar a nossa economia”, concluiu.

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