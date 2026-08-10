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Nova regra altera recursos destinados ao Desenrola Adimplentes no país

Mudança redefine a composição do crédito

Por Dry Alves, ContilNet
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Nova regra altera recursos destinados ao Desenrola Adimplentes no país
Regra muda origem do valor emprestado/Foto: Reprodução

O Conselho Monetário Nacional alterou a composição dos recursos que poderão ser utilizados pelas instituições financeiras nas operações do Desenrola Adimplentes. A mudança determina que 30% do dinheiro emprestado seja proveniente de recursos próprios das instituições participantes.

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A alteração alcança a linha de crédito reembolsável criada para atender os beneficiários do programa. Além da origem dos recursos, a resolução atualiza a forma de cálculo das taxas de juros aplicadas às instituições que participarem das operações.

Pela nova redação, as taxas serão calculadas mediante a conversão em fatores da remuneração e dos encargos financeiros previstos na regulamentação. Posteriormente, esses fatores deverão ser multiplicados para chegar ao percentual aplicado.

O Conselho Monetário Nacional também revogou um dos dispositivos da regulamentação anterior, publicada em julho deste ano. As mudanças entram em vigor a partir da publicação.

A resolução foi divulgada na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial da União.

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