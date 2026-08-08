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Números de serviços de emergência ficam fora do ar no Acre neste sábado

Sejusp disponibilizou WhatsApp para emergências

Por Anne Nascimento, ContilNetAtualizado
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Números de serviços de emergência ficam fora do ar no Acre neste sábado
Informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). — Foto: Reprodução

Quem precisar acionar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros ou fazer uma denúncia pelo Disque-Denúncia neste sábado (8) deve ficar atento: os números 190, 193 e 181 estão temporariamente indisponíveis em todo o Acre. Segundo o governo do Estado, os serviços foram afetados por uma instabilidade técnica nos sistemas operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

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A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que informou que as equipes permanecem de prontidão para garantir o atendimento à população enquanto os canais tradicionais não são restabelecidos.

O 190, utilizado para acionar a Polícia Militar, o 193, destinado ao Corpo de Bombeiros, e o 181, do Disque-Denúncia, estão entre os serviços afetados pela falha.

Como alternativa, a Sejusp disponibilizou um canal de atendimento pelo WhatsApp, por meio do qual a população poderá comunicar ocorrências utilizando texto, áudio, fotos ou vídeos. O acesso pode ser feito pelo QR Code divulgado pelo governo do Estado.

“Os serviços emergenciais 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 181 (Disque-Denúncia), operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), estão temporariamente inoperantes, neste sábado, 8, devido a uma instabilidade técnica”, informou a secretaria.

Enquanto a situação não é normalizada, a Sejusp orienta a população a utilizar os canais alternativos disponibilizados e reforça que as equipes de segurança permanecem mobilizadas para garantir o atendimento.

“Enquanto os serviços não são restabelecidos, a Sejusp informa que suas equipes permanecem de prontidão para garantir o atendimento à população por meio dos canais alternativos”, diz a nota.

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