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Ônibus que buscaria São Paulo é apreendido com 86 kg de maconha

Veículo não chegou a transportar o time

Por Redação ContilNet
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Ônibus que buscaria São Paulo é apreendido com 86 kg de maconha
Droga estava escondida em quatro sacos/Foto: Reprodução

Um ônibus que seria usado para transportar a delegação do São Paulo na Bolívia foi apreendido com 86,5 quilos de maconha nesta terça-feira (11). O veículo pertencia à empresa contratada pelo clube brasileiro para cuidar da logística durante a disputa da Copa Sul-Americana.

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A apreensão ocorreu durante uma fiscalização policial na região de Locotal, no departamento de Cochabamba. Conforme informações divulgadas pelo portal boliviano Red Uno, os agentes encontraram quatro sacos com a droga escondidos no ônibus.

Três pessoas responsáveis pela condução do veículo foram detidas e encaminhadas às autoridades bolivianas. O ônibus já estava identificado com as cores e o escudo do São Paulo, mas ainda não havia tido contato com jogadores, integrantes da comissão técnica ou dirigentes.

O veículo seguia de Cochabamba para Santa Cruz de La Sierra, onde a delegação são-paulina estava hospedada. A empresa Buses Cosmos disponibilizou outro ônibus, usado normalmente pelo clube nos deslocamentos entre o aeroporto e o hotel.

Em nota, a transportadora afirmou que a responsabilidade pelo material encontrado seria dos motoristas. A empresa também ressaltou que o São Paulo não chegou a utilizar o ônibus apreendido e que os suspeitos foram apresentados à Justiça boliviana.

O clube informou que tomou conhecimento do caso pela imprensa local e não foi comunicado oficialmente sobre a apreensão. A programação da equipe não sofreu alterações.

O São Paulo está na Bolívia para enfrentar o Bolívar, em La Paz, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Não há qualquer indicação de envolvimento de jogadores, funcionários ou dirigentes do time com a ocorrência.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles
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