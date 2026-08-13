13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Câmara do Recife aprova Título de Cidadão ao ator Wagner Moura
Virginia deixa posto de rainha da Grande Rio: “Não poupei esforços”
Zé Felipe fala sobre busca por respeito em novo relacionamento
Cacau Jr., cantor e ex-padrasto de Lexa, é cotado em A Fazenda 18
Cena de cavalheirismo e cuidado entre casal de idosos no Acre viraliza
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil

Operação da PF mira rede que usava aviões para transportar drogas da Amazônia

Operação cumpre 13 mandados de prisão preventiva e 26 de busca em oito estados

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Operação da PF mira rede que usava aviões para transportar drogas da Amazônia
Suspeitos lavavam dinheiro do crime em centros comerciais, carros de luxo e imóveis/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) deflagraram na manhã desta quinta-feira (13/8) a Operação La Máquina, voltada a desarticular uma organização criminosa que utilizava aviões de pequeno porte e pistas clandestinas para transportar entorpecentes da Região Amazônica para diversos estados do país.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Ao todo, os agentes cumprem 43 mandados judiciais em oito estados, sendo 13 de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 7,7 milhões em contas bancárias, além do sequestro de 31 veículos avaliados em R$ 3 milhões e de dois centros comerciais vinculados aos suspeitos.

As apurações apontam que o grupo organizou uma estrutura completa para viabilizar a logística aérea do tráfico. O esquema abrangia desde a aquisição e financiamento de aeronaves até a contratação de pilotos, manutenção das máquinas e pontos estratégicos de reabastecimento na floresta. Outros integrantes ficavam responsáveis pela estocagem, distribuição terrestre e fluvial das drogas e pela lavagem dos recursos financeiros.

A investigação avançou a partir do monitoramento de pistas clandestinas em áreas remotas do interior do Amazonas. Nesses locais, a polícia identificou depósitos de combustível e suporte técnico para pousos e decolagens não autorizados. Durante as diligências, os agentes descobriram indícios de que o grupo adulterava os prefixos de identificação das aeronaves para enganar a fiscalização aérea.

O rastreamento financeiro revelou que investigados e empresas de fachada movimentaram mais de R$ 35 milhões em operações incompatíveis com suas rendas declaradas. Os valores eram fracionados e repassados por meio de terceiros para ocultar a origem ilícita.

O dinheiro proveniente do crime também alimentava a compra de imóveis, embarcações e carros de luxo registrados em nome de laranjas. Em Manaus, os suspeitos investiram em centros comerciais e outros empreendimentos imobiliários com o objetivo de dar aparência legal aos recursos do narcotráfico.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.