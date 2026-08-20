Palestra em Cruzeiro do Sul reforça combate à violência contra a mulher

Encontro reuniu órgãos da rede de proteção/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), realizou nesta quinta-feira, 20, a palestra educativa “Colocando a Colher para Proteger a Mulher”, em alusão à campanha Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.

A atividade aconteceu no auditório do TJAC, na Cidade da Justiça, e reuniu representantes de diferentes instituições para fortalecer a articulação da rede de proteção e ampliar o diálogo sobre prevenção, enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas de violência.

Durante o encontro, foram abordados aspectos relacionados à identificação das diferentes formas de violência, aos mecanismos de proteção e à importância da atuação conjunta dos órgãos que integram a rede de atendimento.

A palestra foi ministrada pela juíza de Direito Marilene Zhu, que destacou a importância da participação de toda a sociedade no enfrentamento à violência contra a mulher e da atuação integrada entre as instituições.

“A violência contra a mulher não é um problema privado, é uma questão de toda a sociedade. Quando nós nos omitimos, permitimos que essa violência continue. Por isso, colocar a colher significa não ser omisso, significa proteger, orientar, denunciar e fortalecer a mulher para que ela possa romper o ciclo de violência”, destacou a juíza Marilene Zhu.

Para a coordenadora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Lúcia Costa, a campanha Agosto Lilás é um momento importante para levar informação à população e reforçar as ações de prevenção desenvolvidas pelo município.

“O Agosto Lilás é um período de mobilização, mas o trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher acontece durante todo o ano. Estamos desenvolvendo ações de conscientização, informação e orientação, buscando fortalecer a rede de proteção e fazer com que cada vez mais mulheres conheçam seus direitos e saibam onde buscar ajuda”, afirmou Lúcia Costa.

De acordo com o Departamento de Políticas Públicas para Mulheres, as atividades realizadas ao longo do mês têm como foco aproximar os serviços da população, promover informação e estimular a participação da sociedade na construção de uma cultura de respeito e proteção às mulheres.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria