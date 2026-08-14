Passageiros pagarão taxa maior em aeroporto brasileiro; saiba onde

Acréscimo será aplicado aos embarques internacionais em Florianópolis

Taxa internacional terá novo aumento/Foto: Reprodução

Passageiros de voos internacionais terão um novo acréscimo na tarifa de embarque do Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou uma majoração temporária de R$ 7,25 na tarifa internacional cobrada no terminal Hercílio Luz.

O valor será incorporado durante o reajuste das tarifas aeroportuárias previsto para 2026. A medida foi adotada para recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do aeroporto.

Na prática, o acréscimo será incluído no preço final pago pelo passageiro, uma vez que a tarifa de embarque normalmente integra o valor da passagem aérea.

A alteração não alcança os embarques domésticos. O documento publicado pela Anac trata exclusivamente da tarifa aplicada aos passageiros que embarcam em voos internacionais.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), na página 74.