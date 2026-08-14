Pedido de registro de sindicato dos administradores do Acre é negado

Ministério do Trabalho arquivou o processo por problema na categoria

Pedido apresentado no Acre foi arquivado/Foto: Reprodução

O Ministério do Trabalho e Emprego negou o pedido de registro do Sindicato dos Administradores do Estado do Acre (Sinadmac). Com a decisão, o processo apresentado pela entidade foi arquivado.

Segundo o despacho, o pedido não demonstrou a caracterização da categoria profissional pretendida, conforme os critérios previstos no artigo 511 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O registro sindical é necessário para que uma entidade seja oficialmente reconhecida como representante de determinada categoria. Durante a análise, o ministério verifica requisitos como base territorial, grupo profissional representado e documentação apresentada.

A decisão não significa necessariamente a extinção de uma associação já existente, mas impede o reconhecimento sindical com base no pedido analisado. Uma nova solicitação poderá depender da correção das irregularidades e do atendimento às exigências legais.

O processo foi arquivado com fundamento na Portaria MTE nº 3.472/2023. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira (14), na página 127.