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Pescador captura jaú gigante em comunidade rural no interior do Acre

Registro em vídeo circulou em redes sociais da região

Por Redação ContilNet
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Pescador captura jaú gigante em comunidade rural no interior do Acre
Peixe da espécie jaú está entre os maiores de água doce da região amazônica/ Foto: Juruá Horas

Um pescador morador do município de Rodrigues Alves, no interior do Acre, capturou um peixe da espécie jaú com peso estimado em 60 quilos na comunidade do Luzeiro, zona rural da cidade.

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O momento da retirada e do transporte do animal foi gravado e veiculado na página Mateus Pescador Acreano, mantida em plataformas digitais. Nas imagens, um homem carrega o peixe apoiado sobre as costas para demonstrar o comprimento e o volume do exemplar.

“O bicho é pesado, bruto”, afirma o autor da gravação enquanto mostra o peixe a moradores da localidade.

O jaú (Zungaro zungaro) figura entre as maiores espécies de peixe de água doce da bacia amazônica e de rios da América do Sul. O animal costuma habitar trechos profundos e calhas principais de rios, onde se alimenta de outros peixes.

Em comunidades ribeirinhas do interior do estado, a captura de exemplares desse porte é considerada incomum e costuma atrair a atenção de moradores locais e de praticantes da pesca esportiva e artesanal.

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