Vídeo mostra Latino fazendo ofensas antes de ex-mulher pedir medida protetiva

Casal estava junto há sete anos e confirmou a separação em julho/ Foto: Reprodução

A cantora e influenciadora Rafaella Ribeiro, de 27 anos, conhecida como Raffa Rarbbie, afirmou ter sido vítima de agressões verbais e psicológicas durante o relacionamento de sete anos com o cantor Roberto de Souza Rocha, o Latino, de 53 anos. Separados desde julho deste ano, os dois deram entrada no processo de divórcio.

Em depoimento publicado nas redes sociais e confirmado por sua assessoria de imprensa, Rafaella informou ter obtido uma medida protetiva por tempo indeterminado expedida pela Justiça. A assessoria da artista declarou que a ação principal tramita em segredo de Justiça.

Em nota divulgada por sua equipe jurídica, o cantor Latino nega todas as acusações e declarou que se manifestará exclusivamente perante as autoridades judiciais no decorrer do processo.

Em vídeo veiculado em seus perfis na sexta-feira (14), Rafaella relatou episódios ocorridos ao longo da convivência do casal. De acordo com o relato, em uma das discussões o cantor teria destruído o aparelho celular da influenciadora e direcionado ofensas verbais à mãe dela.

“Ele avançou para quebrar o meu telefone na tentativa de destruir arquivos, mas os arquivos estavam salvos em nuvem”, declarou no vídeo.

A cantora divulgou ainda um registro em vídeo gravado dentro de um veículo em movimento. Na gravação, o cantor Latino faz declarações ofensivas direcionadas a mulheres e menciona atos de violência.

A defesa de Latino informou que não comentará detalhes sobre a concessão da medida protetiva ou o andamento da ação de divórcio.

Rafaella Ribeiro e Latino iniciaram o relacionamento em 2019. Em 2020, o cantor fez um pedido de noivado em transmissão ao vivo realizada na internet. O fim do casamento ocorreu em julho deste ano, antecedendo os relatos tornados públicos pela cantora.

Nota na íntegra da defesa do cantor Latino