Vídeo mostra Latino fazendo ofensas antes de ex-mulher pedir medida protetiva

A cantora e influenciadora Rafaella Ribeiro, de 27 anos, conhecida como Raffa Rarbbie, afirmou ter sido vítima de agressões verbais e psicológicas durante o relacionamento de sete anos com o cantor Roberto de Souza Rocha, o Latino, de 53 anos. Separados desde julho deste ano, os dois deram entrada no processo de divórcio.
Em depoimento publicado nas redes sociais e confirmado por sua assessoria de imprensa, Rafaella informou ter obtido uma medida protetiva por tempo indeterminado expedida pela Justiça. A assessoria da artista declarou que a ação principal tramita em segredo de Justiça.
Em nota divulgada por sua equipe jurídica, o cantor Latino nega todas as acusações e declarou que se manifestará exclusivamente perante as autoridades judiciais no decorrer do processo.
Em vídeo veiculado em seus perfis na sexta-feira (14), Rafaella relatou episódios ocorridos ao longo da convivência do casal. De acordo com o relato, em uma das discussões o cantor teria destruído o aparelho celular da influenciadora e direcionado ofensas verbais à mãe dela.
“Ele avançou para quebrar o meu telefone na tentativa de destruir arquivos, mas os arquivos estavam salvos em nuvem”, declarou no vídeo.
A cantora divulgou ainda um registro em vídeo gravado dentro de um veículo em movimento. Na gravação, o cantor Latino faz declarações ofensivas direcionadas a mulheres e menciona atos de violência.
A defesa de Latino informou que não comentará detalhes sobre a concessão da medida protetiva ou o andamento da ação de divórcio.
Rafaella Ribeiro e Latino iniciaram o relacionamento em 2019. Em 2020, o cantor fez um pedido de noivado em transmissão ao vivo realizada na internet. O fim do casamento ocorreu em julho deste ano, antecedendo os relatos tornados públicos pela cantora.
Nota na íntegra da defesa do cantor Latino
“A assessoria jurídica do cantor Latino esclarece que o artista nega categoricamente as acusações veiculadas. Por se tratar de assunto pendente de análise no âmbito judicial, os esclarecimentos cabíveis e as provas necessárias serão apresentados exclusivamente nos autos do processo e perante as autoridades competentes.”