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Pesquisa estrangeira estudará povos indígenas no interior do Amazonas

Trabalho terá participação de britânicos

Por Dry Alves, ContilNet
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Pesquisa estrangeira estudará povos indígenas no interior do Amazonas
Estudo ocorrerá em São Gabriel da Cachoeira/Foto: Reprodução

Pesquisadores estrangeiros foram autorizados a coletar dados biológicos e científicos em áreas indígenas de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. O trabalho investigará processos históricos da sociobiodiversidade amazônica diante das mudanças provocadas pela ação humana.

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O projeto “Vozes da Amazônia indígena” será coordenado pelo Museu Paraense Emílio Goeldi, em parceria com o Instituto de Arqueologia da University College London. A equipe terá ainda pesquisadores ligados ao Kew Gardens, instituição britânica especializada em estudos botânicos.

A pesquisa pretende analisar a relação histórica entre os povos indígenas, a biodiversidade e as transformações ambientais na Amazônia. As atividades serão realizadas em localidades previamente autorizadas no município, que possui uma das maiores populações indígenas do Brasil.

Segundo a publicação, o trabalho recebeu licenças do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autorizações da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e aval do Conselho de Defesa Nacional.

A autorização exige que os pesquisadores respeitem as condições estabelecidas pelos órgãos ambientais, indígenas e de ética em pesquisa. A participação estrangeira também deverá seguir as regras brasileiras para coleta e utilização de dados científicos.

A autorização para o desenvolvimento do estudo foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), na página 9.

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