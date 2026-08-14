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Petrobras anuncia descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

"As operações de perfuração permanecem em curso, visando a continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas."

Por Redação ContilNet
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Petrobras anuncia descoberta de petróleo na Foz do Amazonas
Um logotipo da empresa estatal brasileira de petróleo Petrobras é visto em sua sede no Rio de Janeiro • , Brasil, em 16 de outubro de 2019.

Petrobras realizou uma descoberta de hidrocarbonetos em poço exploratório na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá, informou a companhia em comunicado nesta sexta-feira (14).

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“O intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos e indicativos em rocha”, disse a petroleira.

“As operações de perfuração permanecem em curso, visando a continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas.”

Conteúdo Original / Fonte: CNN Brasil
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