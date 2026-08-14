Petrobras anuncia descoberta de petróleo na Foz do Amazonas

"As operações de perfuração permanecem em curso, visando a continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas."

Um logotipo da empresa estatal brasileira de petróleo Petrobras é visto em sua sede no Rio de Janeiro • , Brasil, em 16 de outubro de 2019.

A Petrobras realizou uma descoberta de hidrocarbonetos em poço exploratório na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em águas ultraprofundas do Amapá, informou a companhia em comunicado nesta sexta-feira (14).

“O intervalo portador de hidrocarbonetos foi constatado através de perfis elétricos e indicativos em rocha”, disse a petroleira.

“As operações de perfuração permanecem em curso, visando a continuidade da avaliação exploratória, de forma segura e com respeito ao meio ambiente e às pessoas.”

Conteúdo Original / Fonte: CNN Brasil