Após vários momentos de luta com o animal marinho, ele finalmente consegue tirá-lo do rosto

O pescador Jesser Cervantes viveu um momento de tensão durante pescaria na costa da ilha de Puerto Princesa, em Palawan, nas Filipinas. Na ocasião, ele se viu obrigado a travar uma batalha inesperada quando um polvo enrolou os tentáculos no rosto do homem e se recusou a soltá-lo.

As imagens mostram Jesser sentado a bordo de um pequeno barco de madeira, tentando desesperadamente desgrudar o polvo de seu rosto. O caso ocorreu no dia 10 de julho, mas o registro viralizou esta semana nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver o animal espalhando seus tentáculos pelo rosto do pescador, com suas ventosas agarradas firmemente à pele, enquanto Jesser luta para soltá-las uma a uma.

Apesar de suas tentativas repetidas, o cefalópode se recusa a soltar, levando o homem a pegar um pedaço de bambu para bater repetidamente na criatura na tentativa de fazê-la largar.

Após vários momentos de luta com o animal marinho, ele finalmente consegue tirá-lo do rosto. O pescador então o coloca de volta na água enquanto recupera o fôlego após a luta exaustiva.

“O polvo que capturei era muito difícil de manusear. Ele quase arrancou pedaços do meu rosto”, disse Jesser.

O pescador experiente acrescentou que encontros como esse são surpreendentemente comuns durante suas pescarias e que muitos polvos reagem da mesma maneira após serem capturados.

Os polvos são conhecidos por sua inteligência notável, ventosas fortes e corpos flexíveis, o que lhes permite agarrar-se firmemente a rochas, presas e quase qualquer superfície que encontrem.

Suas ventosas podem gerar uma aderência surpreendentemente poderosa, tornando-os difíceis de remover sem desgrudar cuidadosamente cada tentáculo, um por um.

Veja o vídeo:

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles