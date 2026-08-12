Plácido planeja ampliar vagas em escolas de tempo integral

Ensino integral atende 179 estudantes/Foto: Reprodução

Plácido de Castro deverá ampliar gradualmente a oferta de educação em tempo integral na rede municipal. Atualmente, 179 dos 1.974 estudantes matriculados permanecem nas escolas por, no mínimo, sete horas diárias ou 35 horas semanais.

A modalidade é oferecida em apenas duas das 12 unidades da rede. A Escola José Valmir de Lima concentra 143 estudantes em jornada ampliada, enquanto a Escola Sirlei Paiva de Lima I atende outros 36 alunos.

Embora 20% das escolas já disponibilizem a modalidade, o município reconhece que ainda não alcançou a meta de ter pelo menos 18% dos estudantes matriculados em tempo integral.

Para ampliar o atendimento, o planejamento prevê adequações na infraestrutura, expansão de refeitórios, cozinhas, banheiros e espaços pedagógicos, além da aquisição de mobiliário e equipamentos.

A proposta também estabelece que estudantes em situação de vulnerabilidade social e educacional deverão ter prioridade no acesso às novas vagas. Entretanto, a expansão dependerá da capacidade física das escolas, da disponibilidade de profissionais e dos recursos orçamentários.

O município recebeu uma meta inicial de criação de 68 matrículas por meio do programa federal Escola em Tempo Integral. O investimento estimado para essa etapa é de R$ 460,5 mil, dividido em duas parcelas.

A Política Municipal de Educação Integral em Tempo Integral foi publicada entre as páginas 242 e 259 do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12).