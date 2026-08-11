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Preço da arroba da vaca gorda no Acre é o menor do país

Levantamento da Scot Consultoria indica valor à vista no estado abaixo de praças do Pará e de Rondônia

Por Redação ContilNet
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Preço da arroba da vaca gorda no Acre é o menor do país
Maior valor do país foi apurado em Santa Catarina, onde o montante chegou a R$ 326,00./Foto: Reprodução

O preço da arroba da vaca gorda no Acre foi negociado a R$ 281,50 à vista no mercado físico, segundo levantamento da Scot Consultoria divulgado na última sexta-feira (7/8). O valor é o menor registrado entre todas as praças pecuárias pesquisadas pela empresa de análise no Brasil.

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Nas transações com pagamento a prazo, em 30 dias, a cotação no estado alcançou R$ 285,00. Quando aplicados os descontos referentes às contribuições do Funrural, os valores praticados no Acre caíram para R$ 277,00 na venda à vista e R$ 280,50 no prazo de um mês. Já com a dedução do Senar, os preços ficaram em R$ 281,00 e R$ 284,50, respectivamente.

O patamar verificado no mercado acreano permaneceu distante dos índices apurados em outros estados da Amazônia Legal. No Pará, praças de comercialização como Marabá e Redenção registraram R$ 316,00 e R$ 318,00 por arroba. Em Rondônia, na região sudeste do estado, a cotação média ficou em R$ 304,00, enquanto no Tocantins os preços oscilaram de R$ 314,00 a R$ 316,00.

As cotações mais elevadas do país foram identificadas no estado de Santa Catarina, onde a arroba atingiu R$ 326,00. Em seguida apareceram as praças de São Paulo (Barretos e Araçatuba) e do Mato Grosso do Sul (Campo Grande), ambas com o valor fixado em R$ 318,00.

Apesar da diferença em relação aos demais mercados nacionais, a pesquisa indicou estabilidade nos preços aplicados no Acre, sem alterações nas cotações em comparação com o levantamento anterior.

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