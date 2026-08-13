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Prefeitura de Cruzeiro do Sul interdita parcialmente avenida Copacabana em trecho de obras nesta quinta-feira

Por Redação ContilNet
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Prefeitura de Cruzeiro do Sul interdita parcialmente avenida Copacabana em trecho de obras nesta quinta-feira

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTRANS), realiza nesta quinta-feira, 13, a interdição parcial de um trecho da avenida Copacabana para execução de serviços de drenagem e reconstrução da via.

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A interdição ocorre no trecho entre a Escola Absolom Moreira e a antiga Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN. A medida é necessária devido à movimentação de máquinas, caminhões e equipes que trabalham na implantação do sistema de drenagem.

As equipes seguem avançando em direção à região próxima à Igreja Batista do Bosque, onde a primeira etapa da drenagem está próxima de ser concluída.

A SEMTRANS esclarece ainda que não há, neste momento, interdição total da avenida. Quando forem realizados os serviços de remoção e reciclagem do pavimento, poderá ser necessária a interdição completa da via. Segundo a secretaria, a população será comunicada previamente sobre qualquer mudança no trânsito.

De acordo com o secretário municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Jonas Lima, o trabalho está sendo realizado de forma parcial, com o sistema de “pare e siga”, para garantir a continuidade do trânsito e reduzir os impactos para moradores e condutores que utilizam a avenida.
“Hoje iniciamos esse trecho da Escola Absolon Moreira até a Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando em um lado da pista. Vamos concluir esse lado e depois passar para o outro, justamente para que a obra avance sem interferir muito no cotidiano das pessoas. Estamos utilizando a operação de pare e siga, com os operadores orientando a população e garantindo o direito de ir e vir”, explicou.

A orientação é para que os condutores redobrem a atenção ao passar pelo trecho em obras, respeitem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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