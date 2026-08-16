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Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforçou segurança e organização do trânsito durante Procissão de Nossa Senhora da Glória

Efetivo de 30 profissionais atuou com bloqueios temporários e orientação de condutores

Por Redação ContilNet
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Prefeitura de Cruzeiro do Sul reforçou segurança e organização do trânsito durante Procissão de Nossa Senhora da Glória
Ação garantiu a proteção dos fiéis e a fluidez do tráfego em pontos estratégicos do município/ Foto: Reprodução

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, atuou de forma integrada com o Departamento Estadual de Trânsito- Detran e Polícia Militar – PM, para garantir a organização do trânsito e a segurança dos milhares de fiéis que participaram da tradicional Procissão de Nossa Senhora da Glória, realizada neste sábado, 15. As equipes estiveram presentes durante todo o percurso, orientando motoristas, controlando o fluxo de veículos e acompanhando a movimentação dos participantes.

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A operação foi planejada com trinta pessoas para minimizar os impactos no trânsito e, ao mesmo tempo, assegurar que os fiéis pudessem acompanhar a procissão com tranquilidade. Agentes atuaram em pontos estratégicos do trajeto, realizando bloqueios temporários, orientando condutores e garantindo o deslocamento seguro da caminhada religiosa.

O secretário de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana, Jonas Lima, destacou que a atuação integrada foi fundamental para o sucesso da operação.
“Foi um trabalho feito com planejamento e integração entre nossas equipes com o Detran e a Polícia Militar. Nosso objetivo foi garantir que os fiéis pudessem participar desse momento de fé com tranquilidade, enquanto também organizávamos o trânsito para reduzir os impactos para quem precisava se deslocar pela cidade.Agradecemos às equipes que estiveram nas ruas e também à população, que colaborou seguindo as orientações dos agentes”, afirmou.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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