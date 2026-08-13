Prefeitura fortalece preparação de equipes para combate a incêndios durante período de estiagem

Servidores da Defesa Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade concluíram, nesta quarta-feira (12), o curso de Brigadista Florestal, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar. A capacitação, realizada entre os dias 10 e 12 de agosto, teve como objetivo preparar as equipes para uma atuação mais segura e técnica diante de ocorrências de incêndios florestais e queimadas durante o período de estiagem.

A formação faz parte das ações definidas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul para o período crítico de estiagem, compreendido entre os meses de agosto e outubro. No dia 29 de julho, a Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade realizou uma reunião com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, quando foram estabelecidos fluxos de atuação e definidos quatro eixos de trabalho: formação de brigadistas, fiscalização ambiental, combate a incêndios e educação ambiental.

Durante os três dias de capacitação, os servidores receberam conhecimentos técnicos e orientações sobre prevenção e combate a incêndios florestais, técnicas de manejo do fogo e procedimentos de segurança. A formação também incluiu primeiros socorros, preparando os participantes para agir diante de situações como queimaduras, fraturas e outros acidentes que podem ocorrer durante as operações.

Segundo o terceiro-sargento Barroso, instrutor do curso, a capacitação é fundamental para garantir que os servidores estejam preparados para atuar sem colocar em risco a própria segurança e a da população.

“É uma formação que prepara os servidores para atuarem nos incêndios florestais de forma segura, utilizando técnicas adequadas para o enfrentamento dos fogos. Nesse período de estiagem, o Corpo de Bombeiros oferece essas formações para qualificar os servidores e evitar acidentes, além de prepará-los para orientar a população”, explicou.

A secretária municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Edna Fonseca, destacou que a formação dos brigadistas integra um planejamento mais amplo desenvolvido pelo município para enfrentar o período de maior estiagem.

“São quatro eixos de atuação: a formação de brigadistas, a fiscalização ambiental, o combate e a educação ambiental. A formação proporcionou aos participantes conhecimento técnico e as orientações necessárias para uma atuação mais segura diante das ocorrências de incêndios e queimadas durante o período de estiagem no município”, destacou Edna.

De acordo com a secretária, a fiscalização ambiental também terá papel importante durante o período, com a adoção das medidas administrativas e punitivas cabíveis diante de situações de irregularidade.

Já as ações de combate serão realizadas a partir das ocorrências registradas nos canais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros, por meio do telefone 193. Os brigadistas poderão ser acionados em situações que demandem intervenção e que não apresentem risco à vida, à saúde ou ao patrimônio.

Outro eixo previsto no planejamento é a educação ambiental, com ações preventivas voltadas à conscientização da população. A proposta é levar orientações para escolas, bairros e comunidades, esclarecendo sobre os impactos das queimadas, as medidas de prevenção e as consequências ambientais e legais decorrentes de práticas irregulares.

“É uma frente estratégica e preventiva, com a finalidade de ampliar a conscientização da população, atuando nas escolas, bairros e vilas, visando à conservação do meio ambiente e à redução dos impactos nesse período mais seco do nosso município”, ressaltou a secretária.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom