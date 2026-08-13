Presidente da Conafer, último foragido da Operação Sem Desconto, se entrega à PF

Investigado se apresentou na Superintendência do Distrito Federal e vai para presídio/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal prendeu, na noite de quarta-feira (12/8), Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (Conafer). Ele era considerado o último foragido da Operação Sem Desconto e estava com mandado de prisão em aberto desde novembro de 2025.

Lopes se apresentou espontaneamente na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal. Após o cumprimento dos trâmites legais e burocráticos no local, ele será transferido para o sistema prisional.

A Operação Sem Desconto apura a ação de entidades e empresas acusadas de aplicar descontos associativos indevidos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ordem de prisão contra o dirigente foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo as investigações da Polícia Federal, a Conafer figura entre as principais entidades beneficiadas pelo esquema de cobranças sem autorização prévia dos beneficiários. A confederação teve sua arrecadação com mensalidades associativas multiplicada nos últimos anos, tornando-se alvo de apurações da PF, da Controladoria-Geral da União (CGU) e de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Congresso Nacional.