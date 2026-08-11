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Produtores atingidos pelo clima terão ajuda de até R$ 270 milhões

Pagamento será calculado por tonelada vendida

Por Dry Alves, ContilNet
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Produtores atingidos pelo clima terão ajuda de até R$ 270 milhões
Benefício alcança produtores de cana/Foto: Reprodução

Produtores independentes de cana-de-açúcar do Nordeste atingidos por eventos climáticos extremos poderão receber até R$ 270 milhões em subvenção econômica. O auxílio será destinado às perdas registradas durante a safra 2025/2026.

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O pagamento corresponderá a R$ 12 por tonelada de cana comercializada. Serão consideradas as operações realizadas durante a safra, inclusive a produção entregue entre 1º de agosto de 2025 e 31 de julho de 2026.

Para receber o recurso, o produtor precisará apresentar documentos fiscais que comprovem a comercialização. A exigência também vale para vendas realizadas por intermédio de cooperativas e associações.

A documentação deverá ser entregue até 30 de outubro de 2026. A ausência de comprovação dos requisitos dentro do prazo poderá impedir definitivamente o pagamento da ajuda financeira.

Também será necessário estar em situação regular nos cadastros e sistemas de controle do governo federal. As informações apresentadas serão analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

As regras para concessão da subvenção foram publicadas na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), nas páginas 6 e 7.

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