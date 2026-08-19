Marlinda Maria Dutra de Oliveira participaria da terceira edição do Congresso CONAMP Mulher; MPAC publicou nota de pesar nesta quarta-feira (19)

A promotora de Justiça Marlinda Maria Dutra de Oliveira, do Ministério Público do Amazonas, morreu nesta quarta-feira (19), na Bahia/Foto: Reprodução

A promotora de Justiça Marlinda Maria Dutra de Oliveira, do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), morreu nesta quarta-feira (19), na Bahia.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a promotora estava na Bahia para participar da terceira edição do Congresso CONAMP Mulher.

Após a confirmação da morte, o procurador-geral de Justiça do Acre, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, emitiu uma nota de pesar em nome do MPAC. No texto, a instituição destacou a trajetória de Marlinda no Ministério Público e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

Veja a nota na íntegra:

Nota de pesar

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) manifesta profundo pesar pelo falecimento da promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), Marlinda Maria Dutra de Oliveira.

Ao longo de sua trajetória, Marlinda Maria Dutra de Oliveira dedicou-se ao Ministério Público e ao exercício de sua missão, deixando uma história marcada pelo compromisso com a instituição e com a sociedade.

Neste momento de profunda tristeza, o MP do Acre, em nome de membros e servidores, manifesta sentimentos de condolências e solidariedade aos familiares e amigos da promotora, rogando a Deus o conforto necessário para que possam suportar este momento de dor.

Rio Branco – AC, 19 de agosto de 2026.

Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto

Procurador-Geral de Justiça