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Rádio FM de Rio Branco recebe autorização para usar radiofrequência

Ato beneficia emissora instalada na capital

Por Dry Alves, ContilNet
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Rádio FM de Rio Branco recebe autorização para usar radiofrequência
Autorização foi concedida pela Anatel/Foto: Reprodução

Uma empresa responsável pela execução de serviço de rádio FM em Rio Branco recebeu autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para utilizar radiofrequência na capital acreana.

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O ato foi concedido à Progresso do Acre Comunicações Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 05.388.848/0001-53. O documento está relacionado ao processo administrativo nº 53500.093198/2026-30.

A autorização de uso de radiofrequência é necessária para que uma emissora opere dentro das condições técnicas definidas pela Anatel. O ato, contudo, não informa no texto publicado qual será a frequência utilizada nem apresenta detalhes sobre eventual mudança na programação.

A medida foi assinada pela gerência responsável da Anatel e integra uma relação de autorizações concedidas pelo órgão regulador.

O ato referente à emissora de Rio Branco foi publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União, na página 6.

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