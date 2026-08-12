Rádio FM de Rio Branco recebe autorização para usar radiofrequência

Autorização foi concedida pela Anatel/Foto: Reprodução

Uma empresa responsável pela execução de serviço de rádio FM em Rio Branco recebeu autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para utilizar radiofrequência na capital acreana.

O ato foi concedido à Progresso do Acre Comunicações Ltda., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 05.388.848/0001-53. O documento está relacionado ao processo administrativo nº 53500.093198/2026-30.

A autorização de uso de radiofrequência é necessária para que uma emissora opere dentro das condições técnicas definidas pela Anatel. O ato, contudo, não informa no texto publicado qual será a frequência utilizada nem apresenta detalhes sobre eventual mudança na programação.

A medida foi assinada pela gerência responsável da Anatel e integra uma relação de autorizações concedidas pelo órgão regulador.

O ato referente à emissora de Rio Branco foi publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial da União, na página 6.