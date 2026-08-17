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Raielly Lima assume Secretaria da Mulher em Epitaciolândia

Nova gestora assume ações para mulheres

Por Redação ContilNet
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Raielly Lima assume Secretaria da Mulher em Epitaciolândia
Nova gestora assume ações para mulheres/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Epitaciolândia oficializou, nesta segunda-feira, 17 de agosto, a posse de Raielly Lima de Souza como nova secretária municipal da Mulher. O ato de nomeação foi assinado no gabinete do prefeito Sérgio Mesquita, marcando o início de uma nova etapa à frente da pasta.

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A solenidade contou com a presença do prefeito, da nova secretária e dos demais secretários municipais, que acompanharam o momento de formalização da nova integrante da equipe de gestão.

À frente da Secretaria da Mulher, Raielly Lima terá como missão contribuir para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres do município, ampliando o diálogo e a atuação da administração municipal em ações de promoção dos direitos, proteção e valorização do público feminino.

Entre os desafios da nova secretária está a articulação de ações e parcerias que possam fortalecer a rede de atendimento e apoio às mulheres de Epitaciolândia, com atenção especial às iniciativas de prevenção e enfrentamento à violência e à promoção da cidadania.

A presença dos demais integrantes do secretariado reforçou a importância da integração entre as diferentes áreas da administração municipal para o desenvolvimento de ações e políticas públicas que atendam às necessidades da população.

Com a assinatura do termo de posse, Raielly Lima de Souza passa oficialmente a responder pela Secretaria Municipal da Mulher de Epitaciolândia, dando início aos trabalhos à frente da pasta.

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