Saneacre anuncia indisponibilidade temporária de sistema

O Saneacre pediu a compreensão dos usuários durante a mudança

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) informou à população que o sistema utilizado para faturamento e gestão de clientes está temporariamente indisponível. A autarquia afirma que está adotando medidas para substituir a plataforma por um sistema mais moderno, seguro e eficiente.

Segundo o comunicado divulgado nesta segunda-feira (10), o Saneacre está providenciando a contratação de uma nova empresa responsável pela implantação do sistema. A previsão é de que, após a conclusão dos procedimentos administrativos e burocráticos, a nova plataforma seja disponibilizada para atendimento ao público.

Durante o período de transição, os serviços oferecidos nas agências da autarquia estarão restritos ao registro de vazamentos, falta de água e solicitações de manutenção nas redes de distribuição localizadas em vias públicas.

O Saneacre pediu a compreensão dos usuários durante a mudança e informou que novas atualizações serão divulgadas conforme houver avanços na implantação da nova plataforma.

A autarquia reforçou ainda que a medida tem caráter temporário e está relacionada à busca por melhorias no atendimento e na gestão dos serviços prestados à população.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet