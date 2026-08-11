Entre os cursos ofertados estão Boas Práticas de Manipulação de Alimentos

A programação busca desenvolver competências relacionadas à manipulação segura de alimentos | Foto: Reprodução

Moradores de Sena Madureira terão a oportunidade de participar de uma série de cursos gratuitos na área de alimentação, por meio do projeto “Pão na Estrada”. A iniciativa oferece capacitações voltadas para quem deseja adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades que podem contribuir para a geração de renda.

As matrículas serão realizadas de 11 a 14 de agosto de 2026, na Associação Comercial e Empresarial de Sena Madureira (ACES), localizada na Rua Maranhão, nº 1156, no Anexo Posto Equador.

Entre os cursos ofertados estão Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, com aulas no dia 17 de agosto, nos turnos da tarde e noite; Pães e Massas Especiais, de 18 a 28 de agosto, no período noturno; Salgadeiro, de 18 a 22 de agosto, durante a tarde; e Pizzaiolo, de 24 a 28 de agosto, também no turno da tarde.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos e Ensino Fundamental I. No ato da matrícula, os interessados deverão apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

A programação busca desenvolver competências relacionadas à manipulação segura de alimentos, produção de pães, massas, salgados e pizzas, seguindo padrões de higiene, qualidade e segurança alimentar.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (68) 99985-3935. A ação conta com a parceria da SEICT, Sebrae, Sindpan, FIEAC e SENAI.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet