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Skatista salta diante de eclipse total e vídeo impressiona; assista

Danny León teve segundos para concluir salto

Por Redação ContilNet
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Skatista salta diante de eclipse total e vídeo impressiona; assista
Salto foi sincronizado com o eclipse/Foto: Reprodução

O skatista olímpico espanhol Danny León transformou o eclipse solar total de quarta-feira (12) no cenário de uma manobra planejada durante meses. O atleta saltou no instante em que a Lua cobria o Sol e produziu uma imagem que rapidamente ganhou repercussão internacional.

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A gravação foi feita em Novales, na província de Huesca, no nordeste da Espanha. No vídeo, a silhueta do skatista aparece diante do disco solar encoberto, cercado pelo brilho que permaneceu visível durante o fenômeno.

O resultado exigiu precisão. León e a equipe escolheram antecipadamente o ponto de gravação, construíram uma rampa e calcularam o ângulo necessário para alinhar o salto ao eclipse. Na fase decisiva, o espanhol teve uma janela de aproximadamente 30 segundos para executar a manobra.

Além do tempo reduzido, o atleta precisou enfrentar a diminuição repentina da luminosidade e o vento registrado no local. O salto foi concluído enquanto fotógrafos e cinegrafistas acompanhavam a passagem da Lua diante do Sol.

“A manobra da minha vida: modo eclipse”, escreveu Danny León ao compartilhar o registro nas redes sociais. O espanhol também agradeceu aos profissionais envolvidos na produção das imagens.

O projeto contou com o fotógrafo José Ángel Izquierdo, conhecido como JaiCano, e o produtor audiovisual Gonzalo González de Vega. Segundo o jornal espanhol AS, o vídeo ultrapassou 120 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas.

A cena foi registrada durante o primeiro eclipse solar total visível na Espanha em mais de um século. O fenômeno também pôde ser acompanhado em regiões da Islândia, da Groenlândia e de Portugal.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações O Globo
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