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Término de Juliano Floss e Marina Sena motiva especulações e rumores nas redes sociais

Influenciador comunicou a separação em publicação na noite de segunda-feira (17)

Por Redação ContilNet
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Término de Juliano Floss e Marina Sena motiva especulações e rumores nas redes sociais
Após anúncio de término entre Juliano Floss e Marina Sena, redes cobram posicionamento / Foto: Reprodução

O anúncio do término do namoro entre o influenciador digital Juliano Floss e a cantora Marina Sena gerou repercussão e teorias no ambiente virtual ao longo da manhã desta terça-feira (18). O rompimento foi tornado público por Floss na noite de segunda-feira (17), por meio de uma publicação em seu perfil em rede social.

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Pouco após a divulgação da nota, passaram a circular no X (antigo Twitter) e no Instagram especulações sem comprovação de que a cantora e atriz Any Gabrielly, ex-integrante do grupo Now United, teria sido o motivo da separação.

De acordo com as publicações feitas por usuários das plataformas, os dois teriam se aproximado nos bastidores das gravações do filme “As Dez Vantagens de Morrer Depois de Você”, produção cinematográfica em que Any atua no elenco principal e Floss realiza uma participação especial. Até o momento, contudo, não há qualquer confirmação pública ou indício formal sobre o rumor. Nenhum dos três envolvidos se pronunciou sobre as teorias levantadas pelos internautas.

Juliano Floss usou a ferramenta de publicações temporárias do Instagram para informar os seguidores sobre a decisão de encerrar o relacionamento.

“Aos que sempre torceram, ao carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o fim do meu relacionamento com Marina”, escreveu o dançarino e ex-participante de reality show.

O influenciador não deu detalhes sobre o que motivou o fim da relação. Marina Sena não realizou declarações ou publicações sobre a separação.

O casal manteve o relacionamento desde 2024. A proximidade entre os dois foi acompanhada de forma frequente por seguidores ao longo da participação de Floss na 26ª edição do Big Brother Brasil.

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