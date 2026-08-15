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Tiroteio em massa mobiliza polícia e trava universidade nos EUA neste sábado

Polícia do condado de Chesterfield encontrou ao menos cinco pessoas em estado grave

Por Redação ContilNet
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Tiroteio em massa mobiliza polícia e trava universidade nos EUA neste sábado
Universidade determinou bloqueio de segurança e orientou população a evitar o local/ Foto: Reprodução

Um tiroteio registrado no campus da Universidade Estadual da Virgínia mobilizou forças de segurança e deixou múltiplos feridos na tarde deste sábado (15/8), no estado norte-americano da Virgínia. O número total de atingidos pelas equipes de resgate ainda não foi finalizado pelas autoridades.

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Segundo informações prestadas pela Polícia do Condado de Chesterfield, agentes socorreram ao menos cinco pessoas com ferimentos graves no perímetro externo da instituição. Outras vítimas com lesões leves receberam atendimento no local e foram encaminhadas a hospitais da região.

A corporação relatou que os disparos ocorreram nas proximidades dos anexos do setor conhecido como Quad. Diante da ocorrência, a administração da universidade determinou o bloqueio total do campus (lockdown), com orientação expressa para que moradores do entorno e estudantes não se aproximem da área.

“O tiroteio ocorreu na área dos anexos do Quad e deixou várias vítimas. Os feridos foram levados para hospitais da região. O campus permanece em bloqueio de segurança”, comunicou a polícia por meio de nota oficial nas redes sociais.

O ataque foi registrado no período que antecede o início oficial do ano letivo nos Estados Unidos. Equipes policiais seguem no local para o trabalho de perícia e buscas, e o caso permanece sob investigação para identificar a motivação e os suspeitos dos disparos.

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