União reconhece emergência nos 22 municípios do Acre por seca

Seca levou Acre a decretar emergência/Foto: Reprodução

O governo federal reconheceu a situação de emergência provocada pela seca nos 22 municípios do Acre. A decisão foi publicada nesta quinta-feira (20) no Diário Oficial da União e considera o decreto estadual editado no fim de julho.

Com o reconhecimento, todas as cidades acreanas passam a estar oficialmente incluídas na situação de emergência: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

O ato da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil enquadra o fenômeno como seca. A medida considera o Decreto nº 11.932, publicado pelo governo do Acre em 31 de julho de 2026, além das informações encaminhadas no processo administrativo.

O reconhecimento federal abre caminho para que o Estado e as prefeituras solicitem apoio da União para ações de defesa civil. A liberação de recursos, no entanto, não ocorre automaticamente e depende da apresentação dos planos de trabalho e da análise dos pedidos.

Entre as ações que podem ser apresentadas estão o fornecimento de água potável, a entrega de alimentos e outros itens de assistência humanitária, além de medidas destinadas ao atendimento das comunidades afetadas.

A publicação ocorre durante o período de estiagem amazônica, quando a redução dos rios pode dificultar o abastecimento e o deslocamento de moradores, principalmente em comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas.