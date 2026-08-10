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Acre terá mais de R$ 530 mil para formação de professores da Educação Infantil

Recurso previsto pelo governo federal será destinado à formação continuada

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Previsão é de que os cursos tenham início em março de 2027. — Foto: Reprodução

O Acre terá R$ 533.333,20 destinados à formação continuada de professores da Educação Infantil por meio do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI), do Ministério da Educação (MEC). O edital, divulgado na edição desta segunda-feira (10) do Diário Oficial da União (DOU), prevê a formação de 2.141 professores no estado, distribuída em 40 turmas.

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No Acre, o valor previsto é de R$ 13.333,33 por turma, totalizando os mais de R$ 533 mil destinados ao estado. Os recursos serão utilizados para a execução das formações previstas no programa.

O ProLEEI é voltado a professores que atuam na Educação Infantil e tem como objetivo oferecer formação que articule teoria e prática, além de contribuir para a melhoria das práticas pedagógicas. A iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

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As vagas terão prioridade para professores que atuam em turmas de pré-escola, com crianças de quatro e cinco anos, e em creches com crianças acima de dois anos. Caso haja vagas remanescentes, elas poderão ser destinadas a coordenadores pedagógicos, diretores e outros docentes da Educação Infantil.

A previsão é de que os cursos tenham início em março de 2027. O resultado final da seleção das instituições responsáveis pela oferta das formações está previsto para 30 de outubro de 2026.

Ao todo, o edital prevê a implantação de até 154 mil vagas para professores da Educação Infantil em todo o país.

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