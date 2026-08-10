Vendaval destrói palco montado no Parque de Exposições de Ariquemes

Um forte vendaval destruiu parte do palco montado no Parque de Exposições de Ariquemes, em Rondônia, na tarde desta segunda-feira (10). O espaço recebeu a Expoari, encerrada no domingo (9).

Imagens registradas no local mostram peças da cobertura sendo arrancadas pela força do vento. A estrutura ainda estava em processo de desmontagem quando o temporal atingiu o município.

Além do palco, outros pontos de Ariquemes também teriam sido afetados pelas rajadas. A extensão dos prejuízos ainda deverá ser avaliada pelas equipes responsáveis pelo parque.

Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre pessoas feridas. Os materiais danificados deverão ser retirados do local após a avaliação da área.