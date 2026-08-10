Vendaval destrói palco montado no Parque de Exposições de Ariquemes Temporal atingiu Ariquemes nesta segunda Por Redação ContilNet10/08/2026 às 18:09Atualizado há 53 minutos COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover Vendaval danificou palco após a Expoari/Foto: Reprodução Um forte vendaval destruiu parte do palco montado no Parque de Exposições de Ariquemes, em Rondônia, na tarde desta segunda-feira (10). O espaço recebeu a Expoari, encerrada no domingo (9).📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades Imagens registradas no local mostram peças da cobertura sendo arrancadas pela força do vento. A estrutura ainda estava em processo de desmontagem quando o temporal atingiu o município. Além do palco, outros pontos de Ariquemes também teriam sido afetados pelas rajadas. A extensão dos prejuízos ainda deverá ser avaliada pelas equipes responsáveis pelo parque. Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre pessoas feridas. Os materiais danificados deverão ser retirados do local após a avaliação da área. Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por ContilNet Notícias (@contilnetnoticias) Conteúdo Original / Fonte: Com informações Capital BrasilAdicione o ContilNet como fonte preferida no Google Notícias relacionadas 10/08/2026 No Acre, governo adota novo padrão para recuperar ramais na Operação Verão 10/08/2026 Em nota, Embrapa lamenta falecimento do pesquisador Amauri Siviero