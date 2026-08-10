Iniciativa faz parte da Operação Verão 2026/Foto: reprodução

A governadora Mailza Assis determinou a ampliação dos investimentos na recuperação de ramais do Acre e a adoção de um novo padrão para os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). A iniciativa faz parte da Operação Verão 2026 e busca prolongar as condições de tráfego nas comunidades rurais durante o período chuvoso.

A mudança vai além do trabalho de patrolamento e raspagem realizado tradicionalmente nos ramais. As intervenções passam a incluir serviços completos de terraplanagem e drenagem, com instalação de tubos em áreas mais baixas, abertura de valetas laterais, construção de saídas para o escoamento da água e elevação de trechos considerados críticos.

A proposta é reduzir o acúmulo de água sobre a pista, um dos principais fatores responsáveis pela formação de atoleiros e pela interrupção do tráfego durante o inverno amazônico.

Com o reforço da operação, cinco ramais já tiveram os trabalhos concluídos: Cachoeira 1, Liberdade, Saracura, Caingáua e Peladeira.

Segundo o Deracre, a determinação da governadora é elevar a qualidade das intervenções, mesmo que isso exija mais tempo para a conclusão de cada trecho. O objetivo não é garantir condições de tráfego durante os 12 meses do ano, mas prolongar ao máximo o período de circulação antes da fase mais intensa das chuvas.

A expectativa é que ramais que anteriormente começavam a apresentar problemas de trafegabilidade entre novembro e dezembro possam permanecer em melhores condições até janeiro ou fevereiro, dependendo do volume de chuvas.

Para ampliar os trabalhos, o governo estadual também está reforçando os recursos orçamentários e financeiros destinados ao Deracre. A meta é recuperar cerca de 700 quilômetros de ramais somente na região da Transacreana e alcançar aproximadamente 1,5 mil quilômetros em todo o Acre.

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A Operação Verão conta ainda com unidades do Deracre em municípios como Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Brasileia. Em outras localidades, os serviços são realizados em parceria com as prefeituras, por meio da disponibilização de máquinas e convênios.

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