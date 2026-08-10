10/08/2026
ContilNet Notícias Logo
10/08/2026
ContilPop
Latino é atração nacional confirmada no 28º Festival de Praia de Boca do Acre
Britney Spears acusa faxineiro de vazar sua rotina a paparazzi
O que se sabe sobre o julgamento do assassinato de Tupac
Quem é MC Orelha, preso em aeroporto por promover facção criminosa
Tulla Luana anuncia fim de casamento de 21 anos após traição
Médica alerta sobre perigos da soroterapia usada por Virginia
Patrícia Abravanel manda recado para Xuxa após polêmicas
Morre o ator Ben Jones, o Cooter da clássica série “Os Gatões”, aos 84 anos
Carol Nakamura comenta affair com Hungria: “Solteira não é traída”
Piercing na “ppk”: influencer é ameaçada após abrir barbearia nudista

No Acre, governo adota novo padrão para recuperar ramais na Operação Verão

Iniciativa faz parte da Operação Verão 2026

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
No Acre, governo adota novo padrão para recuperar ramais na Operação Verão
Iniciativa faz parte da Operação Verão 2026/Foto: reprodução

A governadora Mailza Assis determinou a ampliação dos investimentos na recuperação de ramais do Acre e a adoção de um novo padrão para os serviços executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre). A iniciativa faz parte da Operação Verão 2026 e busca prolongar as condições de tráfego nas comunidades rurais durante o período chuvoso.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A mudança vai além do trabalho de patrolamento e raspagem realizado tradicionalmente nos ramais. As intervenções passam a incluir serviços completos de terraplanagem e drenagem, com instalação de tubos em áreas mais baixas, abertura de valetas laterais, construção de saídas para o escoamento da água e elevação de trechos considerados críticos.

A proposta é reduzir o acúmulo de água sobre a pista, um dos principais fatores responsáveis pela formação de atoleiros e pela interrupção do tráfego durante o inverno amazônico.

Ramal Liberdade/Foto: cedida

Com o reforço da operação, cinco ramais já tiveram os trabalhos concluídos: Cachoeira 1, Liberdade, Saracura, Caingáua e Peladeira.

Segundo o Deracre, a determinação da governadora é elevar a qualidade das intervenções, mesmo que isso exija mais tempo para a conclusão de cada trecho. O objetivo não é garantir condições de tráfego durante os 12 meses do ano, mas prolongar ao máximo o período de circulação antes da fase mais intensa das chuvas.

A expectativa é que ramais que anteriormente começavam a apresentar problemas de trafegabilidade entre novembro e dezembro possam permanecer em melhores condições até janeiro ou fevereiro, dependendo do volume de chuvas.

Ramal Saracura/Foto: cedida

Para ampliar os trabalhos, o governo estadual também está reforçando os recursos orçamentários e financeiros destinados ao Deracre. A meta é recuperar cerca de 700 quilômetros de ramais somente na região da Transacreana e alcançar aproximadamente 1,5 mil quilômetros em todo o Acre.

LEIA TAMBÉM: Deracre realiza Operação Verão com investimento de R$ 17 milhões; saiba mais

A Operação Verão conta ainda com unidades do Deracre em municípios como Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Brasileia. Em outras localidades, os serviços são realizados em parceria com as prefeituras, por meio da disponibilização de máquinas e convênios.

Confira mais fotos do projeto ‘Operação Verão 2026’: 

 

Operação Verão 2026/Foto: cedida

Operação Verão 2026/Foto: cedida

Operação Verão 2026/Foto: cedida

Operação Verão 2026/Foto: cedida

Operação Verão 2026/Foto: cedida

Operação Verão 2026/Foto: cedida

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.