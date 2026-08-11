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Veterinários terão nova anuidade em 2027; veja quanto será cobrado

Novo valor também alcança microempreendedor

Por Dry Alves, ContilNet
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Veterinários terão nova anuidade em 2027; veja quanto será cobrado
Conselho definiu cobranças para 2027/Foto: Reprodução

Médicos-veterinários e microempreendedores individuais registrados no sistema profissional pagarão anuidade de R$ 696 em 2027. O valor foi definido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV).

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A resolução também estabelece os valores cobrados de empresas, além das taxas e dos emolumentos devidos aos conselhos regionais. Para pessoas jurídicas, a anuidade será calculada conforme a faixa de capital social registrada.

Empresas com capital social mais elevado poderão pagar até R$ 4.860. Os demais valores serão distribuídos em faixas previstas na tabela aprovada pelo conselho federal.

A norma ainda disciplina os encargos aplicáveis em casos de atraso e as condições administrativas para o pagamento das cobranças. Os valores valerão durante todo o exercício de 2027.

A resolução com as anuidades de pessoas físicas e jurídicas, taxas e emolumentos foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial da União (DOU), nas páginas 146 e 147.

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