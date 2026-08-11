Vídeo mostra família fugindo antes de parte da casa desabar em terremoto

Família deixa imóvel antes de desabar/Foto: Reprodução

Uma família conseguiu deixar uma casa poucos segundos antes de parte do teto e da estrutura desabar durante o terremoto de magnitude 7,4 que atingiu a Colômbia na manhã desta segunda-feira (10).

O momento de tensão foi registrado por Liliana Pérez Ocampo. Nas imagens, integrantes da família aparecem correndo pelo interior do imóvel enquanto o forte tremor sacode portas, janelas e móveis. Logo após a saída dos moradores, partes da residência desabam.

O vídeo também mostra o estado de destruição deixado pelo terremoto. Pedaços do teto caíram sobre os cômodos, enquanto móveis e objetos ficaram espalhados pela casa. Apesar do susto e dos danos materiais, a família conseguiu escapar.

Segundo o Serviço Geológico Colombiano, o terremoto ocorreu por volta das 7h34, no horário local, e teve o epicentro registrado nas proximidades de San José del Palmar, no departamento de Chocó. A profundidade estimada foi de aproximadamente 103 quilômetros.

O tremor foi sentido em diferentes regiões colombianas, incluindo cidades como Cali, Pereira, Quibdó e Manizales, além de áreas do Equador e do Panamá. Equipes de emergência trabalham na localização de vítimas e na avaliação dos imóveis atingidos.

Após o abalo principal, as autoridades registraram uma sequência de réplicas e orientaram a população a não retornar a construções com rachaduras ou sinais de comprometimento estrutural.

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Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles