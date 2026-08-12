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Voo internacional tem autorização excepcional para pousar no Acre hoje

Pouso internacional foi liberado no Acre

Por Dry Alves, ContilNet
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Voo internacional tem autorização excepcional para pousar no Acre hoje
Receita autorizou operação internacional/Foto: Reprodução

Uma aeronave internacional recebeu autorização excepcional para utilizar o Aeroporto Internacional de Rio Branco como ponto de entrada e saída do Brasil nesta quarta-feira (12). O voo poderia ser transferido para quinta-feira (13) caso as condições meteorológicas impeçam a operação.

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A autorização foi concedida pela Delegacia da Receita Federal em Rio Branco e contempla um avião Cessna 182Q, de matrícula HK-4701. O prefixo HK indica que a aeronave está registrada na Colômbia.

Embora o terminal da capital acreana tenha o nome de Aeroporto Internacional de Rio Branco, a entrada de aeronaves vindas do exterior depende da disponibilidade dos serviços de fiscalização e controle necessários. Por isso, operações específicas podem precisar de autorização aduaneira.

O documento autoriza o pouso da aeronave procedente do exterior e também a posterior decolagem. A operação ainda deverá respeitar as competências da Polícia Federal, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e das demais autoridades responsáveis pelo controle aeroportuário.

A autorização excepcional foi publicada pela Receita Federal na edição desta quarta-feira (12) do Diário Oficial da União, na página 40.

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