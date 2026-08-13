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Tributo a Raul Seixas na Confraria Gastrobar neste sábado

Por Redação ContilNet
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Tributo a Raul Seixas na Confraria Gastrobar neste sábado

Há 37 anos, o Brasil se despedia de Raul Seixas. Mas sua música, suas ideias e sua liberdade continuam mais vivas do que nunca, inspirando gerações que acompanharam sua trajetória e aqueles que hoje descobrem e celebram o seu legado.

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Neste sábado, 15 de agosto, a Confraria Gastrobar e Eventos, em Rio Branco, prepara uma noite especial em homenagem ao eterno Maluco Beleza, com o tributo “Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás!”.

A banda Raul Experiência sobe ao palco para revisitar grandes clássicos do “pai do rock nacional”, em uma viagem musical por canções que marcaram gerações e permanecem presentes na memória e no coração dos fãs.

Uma celebração à obra de um dos maiores e mais irreverentes artistas da música brasileira, com muita música, energia e emoção para manter vivo o espírito livre e revolucionário de Raul Seixas.

Garanta seu ingresso e venha viver essa experiência!
Uma noite para cantar, lembrar e celebrar o eterno Maluco Beleza.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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