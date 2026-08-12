Marília Tavares e Loubet são atrações confirmadas em evento no Acre

O evento será realizado no Parque de Exposições, localizado próximo ao aeródromo

A organização espera a presença de moradores de municípios próximos e de visitantes | Foto: Reprodução

A programação da 2ª Expo Fronteira já está definida e promete movimentar Assis Brasil entre os dias 24 e 27 de setembro. O evento será realizado no Parque de Exposições, localizado próximo ao aeródromo, e terá quatro dias de atividades e shows musicais.

A Prefeitura de Assis Brasil confirmou a presença de Forró Real, Loubet, Marília Tavares e Igor Ferrari como principais atrações da festa. Os artistas representam diferentes estilos musicais e devem levar ao município um público diversificado durante a programação.

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Além do entretenimento, a Expo Fronteira deve gerar impacto na economia local. A expectativa é de aumento na circulação de pessoas e, consequentemente, de movimentação em estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis e demais serviços oferecidos na cidade.

A localização de Assis Brasil, na região de fronteira, também deve contribuir para ampliar o alcance do evento. A organização espera a presença de moradores de municípios próximos e de visitantes dos países vizinhos, reforçando a proposta de integração entre as comunidades da região.

Com a segunda edição, a Expo Fronteira busca consolidar o evento no calendário de Assis Brasil, reunindo música, cultura, tradições e atividades voltadas à população durante os quatro dias de programação.

A expectativa agora é pela divulgação dos demais detalhes da festa e da programação completa, que deve definir a sequência das atrações e das atividades previstas para o evento.