14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Acidente entre carro e caminhão causa congestionamento na BR-364

Colisão ocorreu na rotatória da Havan

Por Dry Alves, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Acidente entre carro e caminhão causa congestionamento na BR-364
Acidente deixou trânsito lento na BR-364/Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão provocou congestionamento na BR-364, nas proximidades da rotatória da Havan, em Rio Branco, na noiye desta sexta-feira (14).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com o impacto, o trânsito ficou lento no trecho, e a fila de veículos chegou às proximidades da Uninorte. Motoristas que passavam pela região enfrentaram dificuldades para seguir pela rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para organizar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos relacionados à ocorrência.

Até a última atualização desta matéria, não havia informações oficiais sobre feridos nem detalhes a respeito das circunstâncias do acidente.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.