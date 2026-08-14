Acidente entre carro e caminhão causa congestionamento na BR-364

Acidente deixou trânsito lento na BR-364/Foto: Reprodução

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão provocou congestionamento na BR-364, nas proximidades da rotatória da Havan, em Rio Branco, na noiye desta sexta-feira (14).

Com o impacto, o trânsito ficou lento no trecho, e a fila de veículos chegou às proximidades da Uninorte. Motoristas que passavam pela região enfrentaram dificuldades para seguir pela rodovia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para organizar o fluxo de veículos e realizar os procedimentos relacionados à ocorrência.

Até a última atualização desta matéria, não havia informações oficiais sobre feridos nem detalhes a respeito das circunstâncias do acidente.