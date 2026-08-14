O cenário político acreano ganhou novos contornos nesta semana com a sinalização do deputado estadual Luiz Gonzaga de compor a base do senador Alan Rick (União Brasil).
A movimentação ocorre após decisão do parlamentar de não disputar a reeleição e de divergências quanto ao alinhamento com a base governista liderada pela governadora Mailza Assis.
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Durante agenda pública em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (14), Alan Rick celebrou a aproximação e destacou a relevância de Gonzaga para o fortalecimento do grupo político na região do Juruá.
Ao ser questionado sobre Gonzaga, Alan demonstrou entusiasmo e reforçou a sintonia de pautas, sobretudo no que tange aos projetos de infraestrutura e conectividade internacional para o interior do estado.
“Muito feliz com a vinda do nosso querido Luiz Gonzaga, que é do Juruá, que é aqui de Cruzeiro. Um deputado atuante, com uma história linda de dois mandatos de vereador, seis mandatos de deputado estadual, que cumpre um papel fundamental nesse projeto da integração. Eu vim aqui conversando com os nossos amigos, deputado Roberto, senador Petecão, Amaro, nosso vice Rico, falando exatamente disso: da importância de se ter um representante do Juruá, o deputado Luiz Gonzaga, trabalhando conosco pelo projeto da integração”, declarou o senador.
Gonzaga ainda não se posicionou publicamente sobre o apoio a Alan Rick.
Foco na integração e aviação regional
Em seu discurso no Juruá, Alan Rick vinculou o apoio de Luiz Gonzaga às articulações estratégicas que vem liderando junto aos órgãos federais e internacionais. O pré-candidato ao governo reafirmou o compromisso com a ligação terrestre entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru, e relembrou avanços legislativos voltados ao fomento do transporte aéreo na região.
“Essa integração que nós já começamos a construir quando, no Ministério de Portos e Aeroportos, trabalhamos pelo alfandegamento do aeroporto de Cruzeiro do Sul e do aeroporto de Rio Branco; quando trabalhamos para que a empresa peruana que pretende fazer voos para cá tivesse seu registro na ANAC; quando trabalhamos para que a nossa lei, aprovada na nova Lei Geral do Turismo, garantisse o subsídio para o QAV. Já é lei para reduzir o preço da passagem e fomentar a aviação regional […] garantindo que nossos aeroportos tenham o subsídio do querosene de aviação do Governo Federal. São projetos que vão melhorar a vida do povo acreano”, finalizou o pré-candidato ao Governo.