Mobilização acontece neste sábado (22) e busca atualizar a caderneta de crianças e adolescentes menores de 15 anos

Mobilização ocorre ainda em um cenário de atenção para o sarampo. — Foto: Reprodução

Mais de 590 mil doses de vacinas já foram destinadas ao Acre em 2026, segundo o Ministério da Saúde. O volume reforça a estrutura de imunização do estado para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, marcado para este sábado (22), quando crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão procurar unidades de saúde para conferir e atualizar a caderneta vacinal.

A mobilização segue até 1º de setembro e disponibiliza imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. A estratégia inclui vacinas contra doenças como meningite, tuberculose, poliomielite, influenza, covid-19, febre amarela, sarampo, dengue e HPV.

Entre as novidades deste ano está a pneumocócica 20-valente (Pneumo 20), incorporada ao calendário nacional em junho. O imunizante amplia a proteção contra doenças provocadas pela bactéria pneumococo, incluindo pneumonias e meningites, e é indicado para crianças menores de cinco anos conforme o esquema vacinal.

Mais de 590 mil doses

O Acre recebeu mais de 590 mil doses distribuídas pelo Ministério da Saúde ao longo de 2026. No país, o governo federal informou ter enviado mais de 180 milhões de doses aos estados para garantir o abastecimento da vacinação durante o ano.

No Dia D, a aplicação dos imunizantes dependerá da idade, do histórico vacinal e das indicações específicas para cada pessoa. Por isso, pais e responsáveis devem levar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes.

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Entre as vacinas que poderão ser disponibilizadas estão BCG, hepatite B, poliomielite, rotavírus, pneumocócicas, meningocócicas, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, HPV e dengue, entre outras.

Campanha também reforça proteção contra o sarampo

A mobilização ocorre ainda em um cenário de atenção para o sarampo, diante do aumento de casos na Região das Américas e de registros importados no Brasil.

No país, a vacinação de rotina contra a doença é indicada para pessoas de 12 meses a 59 anos. A atualização da caderneta durante a campanha é uma oportunidade para identificar doses em atraso e ampliar a proteção da população.

O Brasil mantém o status de país livre da circulação endêmica do sarampo, recertificado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) em 2024.