O pescado está sendo vendido a R$ 12 o quilo e tem atraído diversos moradores

Sena Madureira recebeu, nesta quinta-feira (20), mais uma remessa de mandim para comercialização no município. O pescado está sendo vendido a R$ 12 o quilo e tem atraído diversos moradores ao Porto da Feira. Para quem prefere o peixe já tratado, o preço é um pouco mais alto. O quilo custa entre R$ 15 e R$ 18, dependendo do tamanho do pescado.

Segundo o pescador Gean Souza, aproximadamente 700 quilos de mandim foram trazidos para a cidade. A quantidade deve atender à procura dos consumidores, já que o pescado é bastante apreciado na região.

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Ao longo desta quinta-feira, moradores têm comparecido ao Porto da Feira para garantir o pescado fresco. A chegada de novas remessas também movimenta a comercialização de produtos da pesca e beneficia tanto os consumidores quanto os pescadores que atuam na região.

A comercialização do mandim representa ainda uma alternativa de renda para os pescadores e contribui para o abastecimento do mercado local. Com o preço considerado acessível, a expectativa é de que o pescado continue tendo boa procura entre os consumidores de Sena Madureira.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet