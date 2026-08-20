20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Nova remessa de mandim chega a Sena e pescado é vendido a R$ 12 o quilo

O pescado está sendo vendido a R$ 12 o quilo e tem atraído diversos moradores

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Nova remessa de mandim chega a Sena e pescado é vendido a R$ 12 o quilo

Sena Madureira recebeu, nesta quinta-feira (20), mais uma remessa de mandim para comercialização no município. O pescado está sendo vendido a R$ 12 o quilo e tem atraído diversos moradores ao Porto da Feira. Para quem prefere o peixe já tratado, o preço é um pouco mais alto. O quilo custa entre R$ 15 e R$ 18, dependendo do tamanho do pescado.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo o pescador Gean Souza, aproximadamente 700 quilos de mandim foram trazidos para a cidade. A quantidade deve atender à procura dos consumidores, já que o pescado é bastante apreciado na região.

VEJA MAIS: Vídeo mostra fartura de mandim durante pescaria em rio no interior do Acre

Ao longo desta quinta-feira, moradores têm comparecido ao Porto da Feira para garantir o pescado fresco. A chegada de novas remessas também movimenta a comercialização de produtos da pesca e beneficia tanto os consumidores quanto os pescadores que atuam na região.

A comercialização do mandim representa ainda uma alternativa de renda para os pescadores e contribui para o abastecimento do mercado local. Com o preço considerado acessível, a expectativa é de que o pescado continue tendo boa procura entre os consumidores de Sena Madureira.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.