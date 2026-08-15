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Campanha convoca pais para o Dia D de multivacinação; saiba mais

A recomendação é que pais e responsáveis não deixem para a última hora

Por Suene Almeida, ContilNet
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Campanha convoca pais para o Dia D de multivacinação; saiba mais
Acre já recebeu 597,5 mil doses de vacinas ao longo de 2026 / Foto: Reprodução

Uma nova mobilização de saúde está acontecendo no Acre para aumentar a proteção de crianças e adolescentes contra doenças que podem ser evitadas por meio de vacinas. A Campanha de Multivacinação 2026 é voltada para pessoas com menos de 15 anos e continua até 1º de setembro.

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O principal momento da ação será o Dia D, marcado para 22 de agosto. A data será utilizada para incentivar os pais e responsáveis a procurarem as unidades de saúde e conferirem se os filhos estão com todas as doses necessárias em dia.

A ideia é simples: levar a caderneta de vacinação ao serviço de saúde. Os profissionais vão verificar o histórico de cada criança ou adolescente e identificar se há alguma vacina que precisa ser aplicada ou completada.

Quase 600 mil doses recebidas

O Acre já recebeu 597,5 mil doses de vacinas ao longo de 2026, segundo informações do Ministério da Saúde. Os imunizantes fazem parte da lista prevista pelo Calendário Nacional de Vacinação.

A quantidade e os tipos de vacinas enviados aos estados são definidos de acordo com as solicitações feitas pelas secretarias responsáveis pela vacinação.

Manter a caderneta atualizada é importante porque as vacinas ajudam a evitar doenças que podem provocar complicações sérias. Quando mais pessoas estão protegidas, também diminui a possibilidade de esses vírus e bactérias continuarem circulando.

Doenças que podem ser evitadas

A campanha reúne imunizantes contra diversas doenças. Entre elas estão sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite, febre amarela, gripe, Covid-19, dengue, hepatites A e B, tétano, difteria, coqueluche, catapora, HPV e algumas formas de meningite e pneumonia.

Para as crianças menores de cinco anos, uma das novidades de 2026 é a pneumocócica 20-valente. A vacina amplia a proteção contra infecções provocadas pelo pneumococo, incluindo doenças como pneumonia e meningite.

Confira algumas das vacinas incluídas na campanha

  • BCG;
  • Hepatite B;
  • Pentavalente;
  • Poliomielite (VIP);
  • Rotavírus;
  • Pneumocócica 10-valente e 20-valente;
  • Meningocócica C e ACWY;
  • Influenza;
  • Covid-19;
  • Febre amarela;
  • Tríplice viral;
  • Varicela;
  • DTP;
  • Hepatite A;
  • dT;
  • HPV4;
  • Dengue tetravalente.

A recomendação é que pais e responsáveis não deixem para a última hora. A campanha termina em 1º de setembro e representa uma oportunidade para verificar a situação da vacinação dos menores de 15 anos.

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