Estado está entre as 14 unidades da Federação com incidência considerada de alerta

O Acre segue entre os estados brasileiros com incidência de SRAG em nível de alerta. /Foto: Reprodução

Enquanto a maioria dos estados brasileiros registra queda ou estabilidade nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Acre continua em nível de alerta para a doença. A situação foi apontada pela nova edição do boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgada nesta quinta-feira (13), com

Apenas Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e Sergipe permanecem com incidência em níveis de alerta, risco ou alto risco.

Apesar do cenário de atenção no estado, o Acre não aparece entre as quatro unidades da Federação que apresentaram sinal de crescimento na tendência de longo prazo. O aumento foi identificado, ainda que de forma leve, em Rondônia, Mato Grosso, Bahia e Sergipe.

Mais de 133 mil casos de SRAG em 2026

Desde o início do ano epidemiológico de 2026, foram notificados 133.709 casos de SRAG em todo o país. Desse total, 72.061 tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, enquanto 46.505 foram negativos e pelo menos 7.372 ainda aguardavam resultado.

LEIA TAMBÉM: Acre continua em alerta para alta nos casos de SRAG, aponta Fiocruz

Entre os casos positivos registrados ao longo do ano, o VSR também aparece na liderança, responsável por 42,2% das confirmações. O rinovírus representa 30%, a influenza A corresponde a 18,6%, a influenza B a 5,2% e a Covid-19 a 4%.

A incidência da SRAG é maior entre crianças pequenas, principalmente por causa do VSR. Já a mortalidade é mais elevada entre os idosos, faixa em que a influenza A aparece como principal causa.

Fiocruz reforça vacinação e cuidados

Diante da circulação dos diferentes vírus respiratórios, os pesquisadores do InfoGripe reforçam que a vacinação continua sendo a principal estratégia para prevenir casos graves e mortes provocadas por influenza, VSR e Covid-19.

A recomendação é que moradores de estados com níveis elevados de SRAG mantenham medidas de prevenção, principalmente em ambientes fechados e com aglomeração. Entre os cuidados estão a higienização frequente das mãos, o uso de máscaras em unidades de saúde e locais muito fechados e o afastamento de outras pessoas quando surgirem sintomas de gripe ou resfriado.

Quando o isolamento não for possível, a orientação é utilizar uma máscara de boa qualidade para reduzir o risco de transmissão.