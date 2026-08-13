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Acre concentra 0,4% do eleitorado brasileiro nas eleições de 2026

Estado tem uma das menores participações no eleitorado nacional

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Acre concentra 0,4% do eleitorado brasileiro nas eleições de 2026
Urna eletrônica é usada em eleições no Brasil. — Foto: Fábio Pozzebom / Agência Brasil

O Acre representa 0,4% do eleitorado brasileiro nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O estado aparece entre as menores participações do país, ao lado de Amapá e Roraima.

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Ao todo, 158.745.463 eleitoras e eleitores estão aptos a votar no Brasil neste ano, cerca de 2,3 milhões a mais do que no pleito de 2022. A distribuição do eleitorado, porém, é bastante desigual entre as unidades da Federação.

Na Região Norte, o Pará concentra 4% do eleitorado nacional, seguido pelo Amazonas, com 1,8%, Rondônia, com 0,8%, Tocantins, com 0,7%, Acre e Amapá, ambos com 0,4%, e Roraima, com 0,3%.

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No cenário nacional, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, concentrando 21,5% dos eleitores. Em seguida aparecem Minas Gerais, com 10,3%, Rio de Janeiro, com 8,1%, Bahia, com 7,1%, e Paraná e Rio Grande do Sul, ambos com 5,4%.

Juntos, esses cinco estados concentram mais da metade do eleitorado brasileiro, evidenciando o peso demográfico dessas unidades no processo eleitoral de 2026.

No outro extremo, o Acre está entre os estados com menor participação no eleitorado nacional. Apesar da fatia de 0,4%, os eleitores acreanos fazem parte dos mais de 158 milhões de brasileiros aptos a participar da escolha dos representantes nas eleições deste ano.

Os dados têm como fonte o TSE e foram elaborados por Lucas Rosário Santos. O levantamento utiliza o sistema de coordenadas WGS 84.

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