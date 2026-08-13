Acre supera maioria dos estados e fecha junho com alta no comércio

Na região Norte, o resultado acreano também se destacou | Foto: Reprodução

O comércio acreano conseguiu fechar junho de 2026 com resultado positivo, em contraste com a retração registrada em grande parte dos estados brasileiros. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (13) mostram que o varejo ampliado do Acre cresceu 2,1% na comparação com maio.

O índice reúne diferentes áreas do comércio. Além das lojas tradicionais, entram na conta setores como venda de carros e motocicletas, materiais de construção e o atacado especializado em alimentos, bebidas e produtos de fumo.

Com a alta, o Acre ficou entre os estados que apresentaram crescimento nesse tipo de comércio no período. A situação foi diferente na maior parte do país: 17 das 27 unidades da Federação registraram queda entre maio e junho.

Na região Norte, o resultado acreano também se destacou. Enquanto o Acre apresentou avanço de 2,1% no varejo ampliado, Tocantins teve retração de 3,8%. Já o Amazonas registrou queda de 0,6% na comparação do comércio varejista tradicional com o mesmo mês do ano anterior.

Cenário brasileiro

No Brasil, o comércio varejista tradicional apresentou uma alta de 0,5% entre maio e junho, mantendo uma sequência de crescimento. Em relação a junho de 2025, o aumento foi de 2,9%.

De janeiro a junho, as vendas do varejo brasileiro acumulam crescimento de 1,9%.

Quando são acrescentados ao cálculo setores como veículos, motocicletas e materiais de construção, porém, o resultado muda. O varejo ampliado nacional recuou 1% em junho na comparação mensal.

Mesmo com essa queda, o setor apresentou crescimento de 4,9% em relação a junho do ano passado e acumula avanço de 1,9% nos seis primeiros meses de 2026.

Entre as atividades que tiveram maior crescimento na comparação anual estão as vendas de veículos e motocicletas, com alta de 11,6%, e o atacado especializado em alimentos, bebidas e produtos de fumo, que avançou 7,5%.