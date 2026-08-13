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Flávio Bolsonaro é impedido de registrar candidatura pelo PL

Mudança no sistema da Justiça Eleitoral ocorreu um dia antes do registro previsto

Por Redação ContilNet
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Flávio Bolsonaro é impedido de registrar candidatura pelo PL
Documento registra a desfiliação de Flávio do PL e, na mesma data, sua filiação ao Missão. — Foto: Reprodução

O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à Presidência da República, foi surpreendido por uma alteração em seu cadastro na Justiça Eleitoral e, neste momento, está impedido de registrar sua candidatura pelo partido. O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aponta que ele deixou o PL e passou a integrar o Missão na quarta-feira (12). As informações foram confirmadas pelo site Metrópoles.

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Uma certidão emitida pelo TSE às 11h13 desta quinta-feira (13) confirma a mudança. O documento registra a desfiliação de Flávio do PL e, na mesma data, sua filiação ao Missão, partido que tem Renan Santos como candidato à Presidência.

A alteração ocorreu justamente às vésperas do registro da candidatura. Flávio havia indicado que apresentaria sua candidatura ao TSE nesta quinta, mas o PL não conseguiu concluir o procedimento por causa da inconsistência no cadastro. O prazo para que partidos e coligações registrem seus candidatos termina no sábado (15).

Alteração ocorreu justamente às vésperas do registro da candidatura. — Foto: Reprodução

O jurídico da campanha já acionou o TSE para tentar restabelecer a filiação de Flávio ao PL. Segundo aliados, uma das hipóteses investigadas é a de que o sistema de filiação partidária tenha sido invadido. O partido também avalia levar o caso à Polícia Federal.

Até então, o histórico eleitoral de Flávio apontava filiação ao PL desde novembro de 2021. Agora, o sistema registra a saída da legenda em 12 de agosto de 2026 e, na mesma data, a entrada no Missão.

A própria certidão do TSE informa que os dados de filiação são alimentados pelos partidos por meio do sistema Filia e ficam sob responsabilidade das próprias legendas. O documento ressalta ainda que as informações possuem “presunção apenas relativa de veracidade”.

Procurado, o presidente nacional do Missão, Renan Santos, afirmou que o partido pretende abrir uma investigação interna para esclarecer como a filiação apareceu no sistema. Segundo ele, a legenda não tinha interesse na mudança. “A última coisa que a gente quer é o Flávio Bolsonaro filiado ao Missão”, declarou.

A situação precisa ser resolvida antes do fim do prazo eleitoral, já que a regularidade da filiação partidária é uma das condições para o registro da candidatura.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles
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